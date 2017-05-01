بنغازي تستعد للاحتفال بالكرامة.. وعميدها يطلب 50 مليون دينار من المركزي

المصدر: خالد أبو الخير - إرم نيوز

تستعد مدينة بنغازي الليبية للاحتفال بالذكرى الثالثة لانطلاق عملية الكرامة التي قادها قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر ضد المتطرفين في المدينة.

وأصدر عميد بلدية بنغازي عبد الرحمن العبار الذي التقى المشير خليفة حفتر بالرجمة قراراً يوم الاثنين بتشكيل لجنة للاعداد للاحتفال برئاسة مدير مكتب التخطيط في بنغازي.

ونص القرار على تشكيل لجان فرعية من أعضاء اللجنة الرئيسية وخارجها، كاللجنة الأمنية، اللجنة الاعلامية، لجنة العلاقات العامة، لجنة الخدمات، لجنة المراسم والتشريفات، ولجنة المنظمات الأهلية والمجتمع المدني.

وفي تصريح لها قالت عضو البرلمان الليبي سهام سرقيوة المعروفة بتاييدها لحكومة الوفاق :”إن العبار طالب محافظ مصرف ليبيا المركزي فرع البيضاء علي الحبري بصرف مبلغ 50 مليون دينار لتجهيز الاحتفالات بذكرى الكرامة.

وأطلق المشير حفتر عملية الكرامة في ايار/ مايو 2014 وانضم للعملية غالبية ضباط وجنود القوات المسلحة وسلاح الجو ضد مجلس شورى ثوار بنغازي المتطرف(المدعوم من غرفة عمليات ثوار ليبيا وكتائب مصراتة) .

وتمكن الجيش الوطني خلال عامين من القتال من تحرير غالبية مناطق بنغازي عدا جيبين صغيرين في سوق الحوت والصابري، كما سيرط على الموانيء النفطية التي كانت تدار من قبل مليشيا حرس المنشآت النفطية بقيادة ابراهيم الجضران.