الجيش الليبي: رصدنا دخول مرتزقة عبر مطاري “معيتيقة” و”مصراتة”

المصدر: خالد أبو الخير - إرم نيوز

قال الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي العقيد أحمد المسماري: إن المخابرات التابعة للقوات المسلحة رصدت دخول عدد من المرتزقة إلى مطاري مصراتة ومعيتيقة بطرابلس قادمين من مطار اسطنبول بتركيا.

وأكد المسماري رصد المخابرات وصول 9 فنيي طائرات من الإكوادور، وطيار من أوكرانيا، وفني صواريخ من جورجيا إلى المطارين.

في حين نقلت وكالة الأنباء الليبية التابعة للحكومة المؤقتة، أن الميليشيات التي تسيطر على المنافذ الجوية بطرابلس ومصراتة ساهمت في دخول مجموعات من المرتزقة لمساندة الجماعات المسلحة.

وتسيطر ميليشيات متعددة على مطاري معيتيقة ومصراتة.

وسبق أن حذر تقرير استخباري للمخابرات الليبية نشره موقع “إرم نيوز” قبل شهرين من مخطط لانتداب مرتزقة عبر هذين المطارين .