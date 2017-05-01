وثيقة حماس السياسية: نقبل قيام دولة فلسطينية على حدود 1967

المصدر: الدوحة – إرم نيوز

أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، اليوم الإثنين، قبول الحركة بقيام دولة فلسطينية مؤقتة على حدود عام 1967.

وقال مشعل، خلال الكشف عن الوثيقة السياسية الجديدة للحركة: إن حماس قررت الموافقة على إقامة دولة على حدود 1967، وإن الوثيقة تعكس تطور الفكر والأداء السياسي للحركة.

وأضاف مشعل أن صياغة الوثيقة استغرقت عامين كاملين، وان حماس اختارت نهجا جديدا وهو التطور والمرونة دون الإخلال بالثوابت.

وشدد مشعل أن الحركة لن تعتراف بإسرائيل وأن الحقوق لاتسقط بالتقادم، مضيفا “نتمسك بالثوابت الفلسطينية وحق العودة والقدس عاصمة لنا، والصراع مع إسرائيل ليس دينيا ولكنه سياسي”.

وفيما يتعلق بعلاقة الحركة بجماعة الإخوان المسلمين المتشددة قال مشعل: “حماس تنأي بنفسها في الوثيقة الجديدة عن الإخوان المسلمين”.