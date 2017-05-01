بسبب الإرهاق والإعياء.. نقل 20 أسيرًا فلسطينيًا من المضربين عن الطعام للمستشفيات

المصدر: وكالات- إرم نيوز

نُقل 20 معتقلاً فلسطينيًا من الأسرى المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية، اليوم الإثنين، إلى المستشفيات بعد إصابتهم بحالات إرهاق وإعياء.

وقال عيسى قراقع، رئيس هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن المعتقلين أصيبوا بحالات “إرهاق وإعياء”. مضيفاً أنه “بعد 15 يومًا من الإضراب، من الطبيعي أن تتدهور الحالة الصحية للمضربين، فهم لا يتناولون سوى الماء”.

وتابع: “المعتقل المضرب يشعر بالدوخة وآلام شديدة بالمفاصل والمعدة، ويتعرض لهبوط متسارع بالوزن، وهذا يؤثر سلبًا على صحته”.

ويطالب نحو 1500 معتقل فلسطيني، أعلنوا الإضراب عن الطعام منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، بأن توقف إسرائيل احتجاز نحو 500 فلسطيني بدون محاكمة، وإنهاء الحبس الانفرادي، وتحسين الرعاية الطبية، إضافة إلى إطلاق سراح المعتقلين ذوي الاحتياجات الخاصة أو الذين يعانون أمراضًا مزمنة.

وتعتقل إسرائيل نحو 6500 فلسطيني، بينهم 57 امرأة و300 طفل، في 24 سجنًا ومركز توقيف، بحسب بيانات رسمية فلسطينية.

ويتهم مسؤولون فلسطينيون، وأهالي المعتقلين، ومنظمات حقوقية فلسطينية ودولية، إسرائيل بانتهاك حقوق المعتقلين، لا سيما على مستوى الخدمات الصحية، وهو ما تنفيه السلطات الإسرائيلية.