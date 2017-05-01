بالفيديو.. جيش الإسلام يطلق النار على متظاهرين احتجوا ضد اقتتال المعارضة بريف دمشق

المصدر: وكالات

تُظهر لقطات فيديو عرضها مركز الغوطة الإعلامي، ما قيل إنهم أعضاء في جيش الإسلام يطلقون النار على مواطنين في دمشق يحتجون على الاشتباكات بين جماعات مسلحة من المعارضة السورية في العاصمة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان: إن نحو ثلاثة آلاف شخص نزلوا للاحتجاج بشوارع منطقة ريفية مكتظة بالسكان شرقي العاصمة، مطالبين بوقف القتال بين جماعات مسلحة.

وذكر المرصد، أن مقاتلي جيش الإسلام أطلقوا النار لتفريق المحتجين في عربين بالغوطة الشرقية، مما أسفر عن إصابة 12 محتجًا.

وأضاف المرصد، أن 95 شخصًا قتلوا في أول 48 ساعة منذ بدء المعارك بين مقاتلي المعارضة يوم الجمعة من بينهم 87 مسلحًا ينتمي 32 منهم لجيش الإسلام فضلًا عن ثمانية مدنيين.

وقال المرصد وناشطون: إن القتال يدور بين جيش الإسلام من جانب وفيلق الرحمن وهيئة تحرير الشام من جانب آخر.