خلال أسبوع فقط.. مقتل وإصابة 53 جنديًا عراقيًا في 5 هجمات لداعش بالأنبار

المصدر: بغداد - إرم نيوز

أعلن ضابط رفيع في الشرطة العراقية، بمحافظة الأنبار اليوم الإثنين، أن 53 جنديا عراقيا سقطوا بين قتيل وجريح، في خمس هجمات تبناها تنظيم داعش.

وقال النقيب أحمد الدليمي، إن “القيادات الأمنية في المحافظة، سجلت لديها مقتل 18 جنديا بالقوات العراقية بين الجيش والشرطة وحرس الحدود، وإصابة 35 آخرين، خلال الأسبوع الماضي “.

وأضاف الدليمي، أن “داعش، نفذ مابين الـ22 و الـ30 أبريل/نسيان الماضي، خمس هجمات على مقرات لحرس الحدود والجيش العراقي والدوريات التابعة لتلك القوات المتواجدة على الطريق الدولي السريع في قضاء الرطبة (310 كلم غرب الرمادي مركز الأنبار)”.

ولفت إلى أن “تلك الهجمات أوقعت أيضا خسائر مادية تمثلت في تدمير عدد من الآليات التابعة للجيش العراقي”.

وبيّن الدليمي، أن “اثنين من أبناء الحشد العشائري قتلا، وأصيب اثنان آخران أيضا، في هجوم للتنظيم خلال نفس الأسبوع غرب الرطبة”.

وأشار الضابط الأمني، إلى أن “القوات العراقية بدورها قتلت 13 عنصرا من داعش، وأصابت عددا أكثر من ذلك، فضلا عن تدمير أربع آليات للتنظيم، وإيقاع خسائر مادية وبشرية في صفوفه”.

يذكر أن القوات العراقية بكافة تشكيلاتها تتعرض بين الحين والآخر لهجمات من عناصر التنظيم، في قضاء الرطبة، وغالبا ما توقع تلك الهجمات خسائر مادية وبشرية.