بالفيديو.. أمين الجامعة العربية يكشف عن هذا السر في منتدى الإعلام العربي

المصدر: دبي – إرم نيوز

كشف الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، خلال كلمته الافتتاحية في منتدى الإعلام العربي 2017، الذي انطلق اليوم الإثنين في دبي، عن أبرز المعوقات التي تحول دون أداء مهامها.

وأبرز أبو الغيط في كلمته، إنه ومنذ بداية هذا العام، لم تساهم الدول العربية من ميزانيتها في الجامعة سوى بـ23% فقط، مضيفا أن ميزانية العام الماضي كانت 44% فقط.

وأوضح أن جامعة الدول العربية قادرة على تقديم الكثير للأمة في سبيل خدمتها، إن ساهمت دول المنطقة بالمزيد من ميزانيتها، بما يتيح للجامعة المساحة الكافية للعمل.

يذكر أن منتدى الإعلام العربي انطلق، اليوم الإثنين، في نسخته السادسة عشر في إمارة دبي ويستمر إلى يوم غد، بمشاركة العديد من قيادات العمل الإعلامي العربي والرموز الفكرية والثقافية وأهم الكتاب وصناع الرأي في المنطقة العربية.