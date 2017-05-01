نائب الرئيس العراقي يتهم الحكومة بالتقصير تجاه سكان الموصل المحاصرين

المصدر: بغداد - إرم نيوز

اتهم نائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي الحكومة العراقية بالتقصير تجاه سكان الموصل، مؤكدًا أن ما يحصل لا يمكن القبول به، وذلك بعد اشتداد المعارك وتوغل القوات المشتركة داخل المدينة القديمة.

وقال النجيفي في بيان صحفي عقب اجتماع لكتلته في البرلمان العراقي “متحدون”، إن معركة الموصل “في مراحلها الأخيرة وإن النصر بات قريبًا، وأن الوضع الكارثي والمجاعة وافتقاد الغذاء والدواء جعل من المدينة تعيش وضعًا غير محتمل”.

وأضاف أن مئات الآلاف من العائلات التي التزمت بنصائح الحكومة في عدم ترك بيوتها والنزوح أصبحت تعيش محنة غير مسبوقة في شراستها وألمها، ما يجعل إبداء القلق والتعاطف لوحدهما ترفًا لا يشبع جائعًا أو يعالج مريضًا”.

ودعا النجيفي إلى استمرارية المعركة لاستئصال داعش مع إيصال الغذاء والدواء للمواطنين حتى لو تطلب الأمر استخدام الطائرات لانقاذ المواطنين والإيفاء بالتزام الحكومة تجاه شعبها.

وتخوض القوات العراقية مدعومة بميليشيات الحشد الشعبي الشيعي معارك عنيفة لاستعادة الجانب الأيمن من مدينة الموصل، بينما تشتد معاناة الأهالي المحاصرين بسبب نفاد الغذاء والدواء.