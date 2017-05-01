المعارضة السورية تكشف عن مقترح روسي لإدخال قوات فصل محايدة

المصدر: وكالات – إرم نيوز

قال عضو في المعارضة السورية المسلحة، إن روسيا طرحت فكرة إنشاء مناطق خاصة لتخفيف حدة التوتر بين القوات الحكومية والمعارضة، وكذلك إدخال قوات من دول محايدة إلى خطوط التماس.

وأوضح فاتح حسون عضو وفد الفصائل المسلحة ووفد الهيئة العليا للتفاوض، أنه “لم يتم تحديد الدول التي ستشارك في تلك القوات التي سيتم نشرها على خطوط التماس بين طرفي الصراع في سوريا”، مؤكدًا أن “الدول المشاركة بقواتها ستكون محايدة وغير مشاركة بالمعارك الجارية حاليًا”.

وأضاف أنه “لم يكن هناك أي طرح لأسماء دول، وفي حال تمت الموافقة من قبل أطراف الصراع على اقتراح موسكو، فسيتم إنشاء مجموعة عمل، وهي التي ستختار بدورها الدول التي ستشارك في تشكيل تلك القوات”.

وذكر حسون أن “روسيا ضامن لبدء العملية السياسية والاتفاقات التي تم التوصل إليها مع النظام السوري، وذلك يتطلب من المجتمع الدولي تدخلًا أكبر في محادثات أستانة، كما أن روسيا تطالب بتدخل دولي أكبر في مؤتمرات أستانة، وحقيقة هذا شيء مشجع”.

وقال إن “هناك مقترحات من الجانب الروسي تظهر جديته حيال تثبيت وقف إطلاق النار وإقامة مناطق تخفيف التصعيد وضم بعض اللاعبين الدوليين إلى هذه الاتفاقيات الجديدة”.

وتعقد الجولة الجديدة للمحادثات حول سوريا في أستانة يومي الأربعاء والخميس المقبلين.