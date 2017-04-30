قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على غالبية مدينة الطبقة

المصدر: دمشق- إرم نيوز

طردت قوّات سوريا الديمقراطية المؤلفة من فصائل كردية وعربية تدعمها واشنطن، تنظيم داعش من غالبية مدينة الطبقة في شمال سوريا، حسبما اكّد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد.

وفي وقت متأخر الأحد بات “أكثر من 70% من الطبقة في أيدي قوات سوريا الديموقراطية”، وفق ما قال مدير المرصد رامي عبد الرحمن.

وأضاف أن “المدينة القديمة تمت استعادتها بالكامل”، مشيرا الى أنّ معارك ضارية تدور عند مداخل المدينة الجديدة.

والمدينة الجديدة المعروفة أيضاً باسم مدينة الثورة تضم ثلاثة أحياء أساسية انكفأ إليها الجهاديون، وأوضح عبد الرحمن أن “التحالف يقصف مواقعهم”.

وتحظى مدينة الطبقة التي يسيطر عليها تنظيم داعش منذ العام 2014 بأهمية استراتيجية مزدوجة، باعتبار أنها تفتح الطريق امام قوات سوريا الديمقراطية الى الرقة، معقل ]داعش في سوريا، وتضم سداً مائياً هو الاكبر في البلاد.

ويأتي ذلك بعد أسبوع على دخول قوات سوريا الديمقراطية هذه المدينة الواقعة على بعد 55 كلم غرب الرقة.

ونشرت قوات سوريا الديمقراطية صورا تظهر بحسب زعمها اغراضا تم جمعها في الاحياء التي تمت السيطرة عليها مؤخرا في المدينة من بينها اسلحة وذخائر وعلم لتنظيم داعش.

وتواجه قوات سوريا الديمقراطية مقاومة شرسة من عناصر داعش الذين يستخدمون خصوصا طائرات مسيرة مسلحة على غرار ما يفعلون ضد القوات العراقية التي تحاول طردهم من مدينة الموصل كبرى مدن شمال العراق.

وبحسب المرصد، اعتمد التنظيم منذ حصار المدينة على ارسال انتحاريين وسيارات مفخخة الى مواقع قوات سوريا الديمقراطية في محاولة لاعاقة تقدمهم، وهو الاسلوب الذي يعتمده في كل الجبهات التي يخسر سيطرته عليها.