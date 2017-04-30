تونس.. رئيس الحكومة يقيل وزيري المالية والتربية

المصدر: محمد رجب - إرم نيوز

أعلنت رئاسة حكومة الوحدة الوطنية التونسية، مساء اليوم الأحد، إعفاء كل من وزير التربية ناجي جلول ووزيرة المالية لمياء الزريبي.

وكلفت رئاسة الحكومة وزير التعليم العالي سليم خلبوس بخلافة وزير التربية ناجي جلول مع إبقائه على رأس وزارة التعليم العالي، أما فيما يتعلق بوزارة المالية، فقد تمّ تكليف وزير التنمية والتعاون الدولي محمد فاضل عبد الكافي بالإشراف عليها، إلى جانب محافظته على مهامه في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.

وكانت نقابات التعليم الابتدائي والثانوي، أصرّت على إبعاد وزير التربية ناجي جلول من الوزارة، لأنه برأي المدرسين “لا يمتلك القدرة على التواصل معهم، إلى جانب الأخطاء الأخرى التي ارتكبها”.

وبخصوص إقالة وزيرة المالية لمياء الزريبي، فقد جاءت بعد أسبوع من تصريحات قالت فيها إن البنك المركزي سيقلص تدخلاته في ضخ العملة الأجنبية بالسوق مما سيخفض قيمة الدينار الأمر الذي تسبب في هبوط لم يسبق له مثيل للدينار أمام اليورو والدولار.

وأثارت تصريحات الزريبي، جدلا وانتقادات واسعة في تونس.

وتدخل البنك المركزي وضخ 100 مليون دولار لمواجهة الهبوط الحاد للدينار. ورفع أيضا نسبة الفائدة الرئيسية من 4.25 بالمئة إلى 4.75 بالمئة هذا الأسبوع.

ونفى البنك المركزي أي خطط لخفض قيمة الدينار.

وأعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، في 20 آب الماضي تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية وقدمها إلى الرئيس الباجي قائد السبسي.