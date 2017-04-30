تونس تعلن إحباط مخطط لاستهدافها خلال رمضان المقبل

المصدر: محمد رجب - إرم نيوز

أعلن رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، أن قوات بلده أحبطت مخططًا لشن هجمات مسلحة في بلده خلال شهر رمضان المقبل.

وقتلت قوات من الجيش التونسي، اليوم الأحد، متشددًا واعتقلت 4 آخرين خلال اشتباكات اندلعت في مدينة سيدي بوزيد وسط البلاد، فيما أقدر آخر على تفجير نفسه.

وقال الشاهد، في تصريح صحفي أدلى به بعد انتهاء العملية الأمنية، إن “المجموعة المتشددة كانت تخطط لشن عمليات مسلحة خلال شهر رمضان”، لكنه أكد أن الوضع الأمني “تحت السيطرة”.

وحول تفاصيل عملية اليوم، أوضح أنه “تم القضاء على عنصرين متشددين أحدهما أجنبي واعتقال آخرين بعد مداهمة منزل كانوا يتحصنون فيه”، مشيرًا إلى “عدم تسجيل إصابات في صفوف الوحدات الأمنية”.

وأكد أن “محاربة الإرهاب من أولويات حكومة الوحدة الوطنية”، مشددًا على أنه “يتم التصدي للتهديدات الإرهابية بفضل خبرة وفطنة القوات الأمنية والعسكرية”.

وتابع الشاهد العملية من قاعة العمليات بمدرسة الحرس الوطني ببئر بورقيبة.

وهذه أول مواجهة بين قوات الأمن ومتشددين منذ نحو عام بعد هجوم كبير شنه مسلحو تنظيم داعش على بلدة بن قردان الحدودية مع ليبيا.