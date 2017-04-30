الديلي ميل: المشتبه به بقتل الشرطية “فليتشر” يعمل في مخابرات الوفاق الليبية

المصدر: خالد أبو الخير - إرم نيوز

قالت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، إن المجلس الرئاسي الذي يتبع حكومة الوفاق عيّن أحد المتهمين الرئيسيين في قضية مقتل الشرطية البريطانية ايفون فليتشر العام 1984 مسؤولا في جهاز المخابرات.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، عيّن العقيد المتقاعد عبد القادر التهامي بمنصب نائب رئيس جهاز المخابرات للشؤون الأمنية في الرابع والعشرين من شهر نيسان أبريل الحالي.

وذكرت الصحيفة اليوم الأحد، أن التهامي أحد رجال معمر القذافي السابقين، عمل في السفارة الليبية بلندن وقت الاحتجاجات التي نُظمت أمام مقر السفارة وأدت إلى مقتل الشرطية إيفون فليتشر”.

ولفتت إلى أن التهامي، يعد خبيرا في الأسلحة، وأخضعته الشرطة البريطانية للاستجواب في قضية مقتل الشرطية إيفون فليتشر.

وقتلت فليشتر في وقفة احتجاجية للمعارضة الليبية أمام سفارة الجماهيرية في لندن، برصاصة أطلقت من داخل السفارة، ولم تعترف ليبيا بمسؤوليتها عن مقتل الشرطية حتى العام 1999، حينما وافقت على دفع تعويضات.

والتهامي أحد ضباط جهاز الأمن الداخلي في عهد العقيد معمر القذافي.