العثماني: إعفاء بنكيران حدث مؤلم وحزبنا سيظل متماسكا

المصدر: عبداللطيف الصلحي- إرم نيوز

خرج رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني عن صمته، حيث أكد أن بلاغ الديوان الملكي الخاص بإعفاء عبد الإله بنكيران من رئاسة الحكومة بعد فشله في تشكيلها، كان “حدثا مؤلما بالنسبة للحزب وبالنسبة لنا جميعا”.

وأوضح العثماني، في أول حوار تلفزيوني بعد توليه المنصب على قناة “ميدي 1 تيفي” المغربية، مساء السبت، أن حزب العدالة والتنمية تعامل إيجابيا مع بلاغ الديوان الملكي، مشددا على أنه لا أحد في الحزب كان يعرف من سيتم تعيينه بدلا عن عبد الإله بنكيران ساعة إعفائه.

وكشف رئيس الحكومة المغربية ولأول مرة، أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران مباشرة بعد تلقيه اتصالا من الديوان الملكي يخبره باختياره لتشكيل الحكومة. مؤكدا أن بنكيران “طلب منه أن يذهب إلى البلاط الملكي ليتم تعيينه”، وذلك في إشارة إلى موافقة بنكيران على تعيينه رئيسا للحكومة.

وشدد العثماني، أنه “ليست هناك قطيعة مع منهج عبد الإله بنكيران، إلا في بعض الأمور، بحيث هناك قرارات مختلفة لكنها استثنائية”.

ونفى رئيس الحكومة، والذي يشغل منصب رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن يكون للنقاش الذي يشهده الحزب ما بعد إعفاء عبد الإله بنكيران وتشكيل الحكومة، أي تأثير على تماسك العدالة والتنمية، مؤكدا أنه “ليست هناك أي خشية على وحدة الحزب”.

ونبه رئيس الحكومة، إلى أن “نجاح هذه التجربة الحكومية الجديدة يحتاج لمساندة ودعم حزب العدالة والتنمية، كما يحتاج أيضا لدعم الأغلبية الحكومية الحالية”.

ومن جهة أخرى، دافع سعد الدين العثماني، عن تشكيلة حكومته والطريقة التي أجرى بها المفاوضات مع باقي الأطياف الحزبية، حيث قال: “إن أحسن ما يمكن أن ينتج عن التفاوض السياسي في تشكيل الحكومة هو الذي تم إخراجه”.

واعتبر العثماني، الذي أن حزب العدالة والتنمية حافظ على تموقعه داخل الحكومة من حيث عدد المقاعد مقارنة مع إعادة تشكيل الحكومة سنة 2013، بعد خروج حزب الاستقلال وتعويضه بحزب التجمع الوطني للأحرار بالرغم من تزايد عدد الأحزاب المشاركة فيها خلال هذه السنة من 4 إلى 6، مؤكدا أنه تم الحفاظ على نفس النمط وأدخلت تغييرات طفيفة حتى لا يتم إطالة مدة المشاورات أكثر.