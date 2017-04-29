نائب عراقي: أردوغان هدد العبادي في حال تقدمت قواته نحو تلعفر

المصدر: بغداد - إرم نيوز

كشفت عضو البرلمان العراقي عن محافظة نينوى، النائب “نهلة الهبابي”، السبت، عن تلقي رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي رسالة من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، يهدد فيها بتحرير قضاء تلعفر غرب مدينة الموصل الذي تحاصر قوات الحشد الشعبي منذ أشهر.

وقالت النائب الهبابي عن التحالف الشيعي في تصريح لوكالة محلية مقربة من مليشيات منظمة بدر، إن “الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أوصل رسالة الى رئيس الوزراء حيدر العبادي، مفادها ان تقدمت القوات العراقية نحو تلعفر، فهذا يعني تقدم القوات التركية نحو القضاء أيضاً”.

وأضافت إن “العبادي يركز في الوقت الحالي على تحرير ما تبقى من مدينة الموصل، لتكون القوات العسكرية متفرغة وعلى إستعداد تام لمواجهة أية تحديات أو احتمالات ممكن أن تحدث أثناء انطلاق عمليات تلعفر”.

وأشارت النائب عن محافظة نينوى إلى أن “الحشد الشعبي الذي يطوق القضاء اليوم من عدة جهات، سيكون له دور بارز وواضح في عمليات تحرير تلعفر”.

وكان رجب طيب اردوغان وصف في مقابلة تلفزيونية في 20 أبريل الجاري، الحشد الشعبي بأنه منظمة إرهابية، محذراً من دخول الحشد إلى قضاء تلعفر لترهيب التركمان.

ويعد قضاء تلعفر أكبر قضاء في العراق ويسكنه نحو نصف مليون عراقي من التركمان الشيعة والسنة، وسط مخاوف من بدء معركة تحرير القضاء خوفاً من ارتكاب المليشيات الشيعية جرائم بحق المدنيين الذين يتخذهم تنظيم داعش دروعاً بشرية.

ودعا العبادي، الاسبوع الماضي، الرئيس التركي إلى عدم التدخل في شؤون العراق وذلك على خلفية تصريحات الأخير بشأن الحشد الشعبي.

فيما اعتبر الحشد الشعبي تحرير قضاء تلعفر رداً على “وقاحة” أردوغان، مضيفاً إن “الحشد الشعبي أكبر من أردوغان وتصريحاته الوقحة تجاه الحشد”.