مقتل 8 متطوعين في الدفاع المدني السوري بغارة روسية على ريف حماة

المصدر: دمشق - إرم نيوز

أعلن الدفاع المدني السوري على حسابه في تويتر اليوم السبت، مقتل ثمانية متطوعين عندما استهدفت ضربة جوية مركزًا له في ريف حماة الشمالي.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان:”إن مركز الدفاع المدني المستهدف يقع في بلدة كفر زيتا بريف حماة الشمالي، وإنه تعرض لقصف جوي وصاروخي عنيف اليوم السبت”.

ويشن الجيش السوري، مدعوماً بضربات جوية روسية وفصائل مسلحة تدعمها إيران، حملة ضد مناطق المعارضة شمالي مدينة حماة، التي تسيطر عليها الحكومة السورية في مواجهة مكاسب حققتها المعارضة الشهر الماضي.

ويعمل الدفاع المدني السوري، المعروف أيضًا باسم (الخوذ البيضاء)، في مناطق تسيطر عليها المعارضة في سوريا.