سقوط 6 قتلى بانفجار عنيف وسط بغداد

المصدر: بغداد – إرم نيوز

قال ضابط في قوات الشرطة العراقية الجمعة، إن انفجارًا عنيفًا وقع في شارع أبو نواس قرب قاطع مرور منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد، مشيرًا إلى أن “الانفجار كان بسيارة مفخخة استهدف تجمعًا للمواطنين”.

وذكر العقيد علي الموسوي لمراسل موقع “إرم نيوز”، أن “الانفجار أوقع 6 قتلى في حصيلة أولية وهناك العشرات من الجرحى”، مبينًا أن “الانفجار قرب شارع أبو نواس الذي يعد أحد المداخل لمنطقة الكرادة بالعاصمة بغداد”.

من بين القتلى 4 منتسبين من قوات الشرطة بينهم ضابط برتبة مقدم، بحسب المتحدث باسم وزارة العمليات المشتركة العميد سعد معن في تصريح لـ “ارم نيوز”.

وتوقع العقيد الموسوي ارتفاع عدد القتلى بسبب إصابة بعض المواطنين بجروح خطيرة، منوهًا إلى أن “سيارات الإسعاف هرعت لنقل الجرحى إلى مستشفيات العاصمة بغداد”.

وكان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، أجرى في منتصف يونيو/حزيران الماضي سلسلة تغييرات في القيادة العسكرية لأمن العاصمة بغداد، حيث عين اللواء الركن جليل جبار بمهام قيادة عمليات بغداد، خلفًا للفريق الركن عبد الأمير الشمري الذي تمت إقالته على خلفية تفجيرات الكرادة وسط بغداد التي خلفت نحو 300 قتيل في يونيو/حزيران الماضي.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي اختار العبادي النائب عن منظمة بدر الشيعية “قاسم الأعرجي” بمنصب وزير الداخلية على خلفية استقالة الوزير السابق محمد سالم بعد تفجيرات الكرادة.