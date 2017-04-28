صورة.. مقتل ضابط عراقي رفيع في اشتباكات مع داعش غربي الموصل

المصدر: الموصل-إرم نيوز

قُتل ضابط رفيع في الشرطة الاتحادية العراقية، اليوم الجمعة، في اشتباكات مع مسلّحي تنظيم داعش، بالجانب الغربي لمدينة الموصل شمالي البلاد، وفق مصدر أمني.

وقال الملازم أوّل بالشرطة الاتحادية، خليل حمود السالم: إنّ “العقيد الركن خضر وادي عبد المهدي، آمر اللواء الثامن عشر بالفرقة الخامسة للشرطة الاتحادية، قضى اليوم خلال الاشتباكات بين القوات العراقية ومسلحي داعش، بالمنطقة القديمة وسط الجانب الغربي للموصل”، بحسب الأناضول.

ولم يقدّم السالم أي تفاصيل إضافية حول الموضوع، مكتفيًا بالقول: “إن عبد المهدي تسلم مهامه القتالية في الموصل مؤخرًا، دون تحديد التاريخ بدقّة”.

وتخوض قوات الشرطة الاتحادية والرد السريع، التابعة للداخلية العراقية، منذ أكثر من شهر، معارك شرسة مع مسلحي داعش في المدينة القديمة بالجانب الغربي للموصل.

وتواجه القوات العراقية صعوبة كبيرة في التقدم بين أزقة ضيقة مكتظة بالمدنيين ومكشوفة في معظم الأحيان لقناصة داعشّ، حيث يتعذر دخول العربات العسكرية في الأزقة التي تشبه المتاهات.

وتمكنت القوات العراقية خلال حملة عسكرية بدأت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي من استعادة النصف الشرقي للمدينة، قبل أن تبدأ في 19 شباط/ فبراير الماضي، هجومًا لاستعادة الشطر الغربي للمدينة.

ويقول قادة الجيش العراقي: “إنه تم تحرير ما يصل إلى 70% من الجانب الغربي للمدينة حتى الآن”.