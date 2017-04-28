مشعل: سنجبر إسرائيل على الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

المصدر: وكالات – إرم نيوز

قال خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الجمعة، إن حركته “ستجبر إسرائيل على دفع الثمن للإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين داخل سجونها، وإن الزمن لتحقيق ذلك لن يطول” .

وأضاف مشعل، خلال كلمة بثتها فضائية القدس الخاصة: “لن يطول الزمن حتّى يعود الأسرى الفلسطينيون لعائلاتهم، نحن اليوم مدعوّون كي نضحّي بأغلى ثمن من أجل الأسرى، وهذه مسؤولية دينية وشرعية وإنسانية وأخوية”.

وتابع:” الأسرى يضربون عن الطعام، اليوم من أجل الحرية، هم يوحّدوننا بقضيتهم، ونحن نتوحد من أجل حريتهم”.

وتأتي كلمة رئيس المكتب السياسي لحماس بالتزامن مع إضراب عن الطعام يخوضه عدد من الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية منذ 17 نيسان/ أبريل الجاري‎.

وتوصلت حركة حماس وإسرائيل إلى صفقة تبادل أسرى برعاية مصرية، في 18 أكتوبر/ تشرين أول 2011، أطلقت حماس خلالها سراح الجندي الإسرائيلي، جلعاد شاليط، مقابل إطلاق إسرائيل سراح 1027 أسيراً فلسطينيًا.

وكان مشعل قد كشف، في وقت سابق، أن عدة أطراف لم يسمّها تقدّمت بوساطات فعلية لإتمام صفقة جديدة لتبادل الأسرى بين حركته وإسرائيل.

ومطلع أبريل/ نيسان 2016، كشفت كتائب عز الدين القسام، الذراع المسلحة لحركة حماس، لأول مرة، عن وجود أربعة جنود إسرائيليين أسرى لديها، دون أن تكشف إن كانوا أحياءً أم أمواتًا.

وترفض الحركة حماس، بشكل متواصل، تقديم أية معلومات حول الإسرائيليين الأسرى لدى ذراعها المسلحة.

ويخوض مئات المعتقلين الفلسطينيين منذ 17 إبريل الجاري، إضرابًا مفتوحاً عن الطعام، للمطالبة بتحسين ظروف اعتقالهم في السجون الإسرائيلية.

ويقود الإضراب، مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، المعتقل منذ 2002.

وتعتقل إسرائيل نحو 6500 فلسطيني، بينهم 57 امرأة و300 طفل، في 24 سجناً ومركز توقيف، بحسب بيانات رسمية فلسطينية.