لعدم اكتمال النصاب.. تأجيل انتخابات نقابة الصحفيين الأردنيين

المصدر: يحيى مطالقه- إرم نيوز

أعلن نقيب الصحفيين الأردنيين، طارق المومني، تأجيل انتخابات مجلس النقابة الجديد 2017-2020 المقررة اليوم الجمعة الثامن والعشرين من شهر أبريل/ نيسان الجاري إلى الأسبوع المقبل، لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وبين المومني أن “عدد الذين حضروا لاجتماع الهيئة العامة بلغ 398 زميلاً، والعدد المطلوب هو 524، لاكتمال النصاب من أصل (1045) صحفيًا سددوا الرسوم والالتزامات المالية المترتبة عليهم، ويحق لهم المشاركة في الانتخابات”.

وأكد المومني، أن “قرار تأجيل اجتماع للهيئة العامة، وما سيسفر عنه من انتخاب مجلس النقابة المقبل، جاء التزامًا بنص القانون خاصة المادة 26”.

يشار إلى أنه عدد المرشحين لمركز النقيب بلغ 6 صحافيين، ولنائب النقيب 4 ، ولعضوية المجلس 30 صحفيًا وصحفية.