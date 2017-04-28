وزير إسرائيلي يقترح على واشنطن خطة مشتركة لطرد إيران من سوريا

المصدر: تل أبيب - إرم نيوز

اقترح وزير النقل والاستخبارات الإسرائيلي يسرائيل كاتس خلال زيارة أداها للولايات المتحدة أن تقوم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصياغة وثيقة تفاهم من خمس نقاط بين الولايات المتحدة وإسرائيل لإيقاف النفوذ الإيراني في سوريا.

ووفقا لعدد صحيفة “يديعوت احرونوت” الإسرائيلية الصادر اليوم الجمعة، فإن كاتس قدم هذا المقترح للإدارة الأمريكية خلال زيارته إلى واشنطن.

وتتضمن مذكرة الاقتراح سلسلة من النقاط الرئيسة التي تهدف لتشديد الخناق على إيران وحلفائها، من أجل منع تحقيق مخططاتها فى المنطقة وخاصة عبر ميليشيا حزب الله.

وقالت الصحيفة إن من بين النقاط الواردة في مذكرة التفاهم، أن تعترف أمريكا بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان، التي استولت عليها إسرائيل في حرب 1967، بالإضافة إلى أن المذكرة تتضمن معارضة عامة للوجود العسكري الدائم لإيران في سوريا، وفرض عقوبات على طهران لحملها على وقف المساعدات العسكرية والمالية لميليشيات حزب الله والمنظمات الحليفة لها في المنطقة.

كما أثارت مذكرة التفاهم بحسب الصحيفة تعزيز التعاون الأمريكي الإسرائيلي لمنع التمدد الإقليمي لإيران، من خلال العراق وسوريا إلى لبنان، من أجل تهدئة المخاوف الأمنية الإسرائيلية إذ إن مثل هذا التطور يمكن أن يؤدي إلى إنشاء جبهة شمالية؛ ما يجبر إسرائيل على حشد القوى ضد هجوم إيراني مفاجئ.

ونقلت الصحيفة عن كاتس قوله “إننا نعمل على بناء توافق مع الولايات المتحدة الأمريكية فى الرأي لإيقاف نفوذ إيران وتعزيز مبادرات التعاون الإقليمى”.