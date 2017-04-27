عقيلة صالح: تفاجأنا بفايز السراج في “المجلس الرئاسي”

المصدر: خالد أبو الخير - إرم نيوز

قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، يوم الخميس، إن تسمية فايز السراج لرئاسة المجلس الرئاسي شكل مفاجأة لمجلسه كونه لم يكن من ضمن قائمة المرشحين الصادرة عن المجلس، واصفًا جمع السراج لرئاسة المجلس الرئاسي والحكومة بأنها “مؤامرة” و”سابقة لم تحدث من قبل”.

واتهم صالح، في كلمة له خلال لقائه مشايخ وأعيان قبائل “المرابطين” و”الأشراف” و”العريبات” و”البراغثة” بمدينة “القبة”، المجلس الرئاسي بالاستقواء بالدول الداعمة له على المجلس التشريعي، كاشفاً عمّا دار خلال لقائه مندوب الولايات المتحدة الأمريكية عندما طالب منح الثقة للمجلس الرئاسي بصيغة الأمر، فكان ردّ صالح: “أنا لا أتلقى الأوامر إلا من الشعب الليبي” ما اضطر المندوب الأمريكي لسحب الطلب والاعتذار.

وذكر صالح أيضاً أن وزير خارجية الولايات المتحدة السابق جون كيري قال إن الحل في ليبيا بيد رئيس مجلس النواب، فرد عليه أن الحل بيد الشعب الليبي.

وتطرق صالح إلى لقاء روما الذي جمعه مع عبدالرحمن السويحلي، بوساطة إيطالية، قائلاً إن “اللقاء تضمن حديثاً عن المصالحة الوطنية وعودة النازحين وعلى رأسهم نازحي (تاورغاء) وعن تعديل الاتفاق السياسي دون توقيع أي اتفاقية أو بيان.