مقتل كبير المراسلين الحربيين بالجيش العراقي في انفجار جنوب الموصل

المصدر: بغداد - إرم نيوز

قُتل كبير المراسلين في مديرية الإعلام الحربي التابعة لوزارة الدفاع العراقية، حيدر المياحي، اليوم الخميس، إثر انفجار عبوة ناسفة جنوب الموصل شمالي البلاد.

وقال مصدر في وزارة الدفاع إن المياحي قتل بتفجير عبوة ناسفة أثناء مشاركته في مهمة صحفية برفقة القوات العراقية في قضاء الحضر، الذي استعادته من تنظيم داعش في وقت سابق اليوم.

وأضاف المصدر أن “المياحي أصيب في عدة أنحاء من جسده وبترت إحدى ساقيه وإحدى يديه ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله المستشفى”.

و”المياحي” كبير مراسلي خلية الإعلام الحربي التابعة للجيش العراقي، وهي معنية بنقل الأحداث والأخبار الميدانية من المعارك اليومية بين القوات العراقية ومسلحي داعش، بحسب ذات المصدر.

ووفق أرقام نشرها المرصد العراقي للحريات الصحفية (مستقل) اليوم الخميس، في بيان له، فإن عدد الصحفيين الذين قتلوا في العراق منذ 3 مايو/ أيار 2016 حتى اليوم، وصل 20 صحفيا، سواء الذين قتلوا أثناء التغطيات الصحفية أو في حوادث أخرى.