بالصور.. السورية “يسرى مارديني” أصغر سفيرة للنوايا الحسنة بالأمم المتحدة‎

المصدر: جنيف – إرم نيوز

أصدرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، اليوم الخميس قرارا يقضي بتعيين السبّاحة السورية اللاجئة في ألمانيا، يسرى مارديني، سفيرةً للنوايا الحسنة.

وأعربت مارديني في مؤتمر صحفي عقد بمكتب الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية عن اعتزازها بتمثيل اللاجئين.

وأضافت: “أعيش في برلين، وألقي خطابات للتعريف بقضيتي، وأدعو جميع اللاجئين إلى استئناف تعليمهم وحياتهم من النقطة التي توقفوا عندها”.

وبهذا التعيين حظيت مارديني البالغة من العمر 17 عاماً، بصفة أصغر سفيرة للنوايا الحسنة للمفوضية العليا، وأكدت على ضرورة تشكيل فريق يمثل اللاجئين في الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو 2020.

وكانت يسرى مارديني، غادرت العاصمة السورية دمشق، إلى تركيا جراء الحرب التي تعصف بالبلاد، واضطرت لعبور بحر إيجة سباحة حتى وصلت جزيرة لسبوس (مديللي) اليونانية.

وانطلقت مارديني، من تركيا نحو اليونان على متن قارب مطاطي يحمل 20 شخصًا، إلا أن المياه تدفقت إلى القارب وهو في عرض البحر، واضطرت للسباحة لأكثر من 4 ساعات حتى وصلت جزيرة لسبوس مع شقيقتها.

وعقب الرحلة، لجأت مارديني إلى ألمانيا، وبدأت تدريباتها في السباحة بأحد النوادي بالعاصمة برلين، وشاركت في فريق الرياضيين اللاجئين الأولمبيين، التي أقيمت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية الصيف الماضي، بعد سماح اللجنة الأولمبية الدولية للمرة الأولى في تاريخ الألعاب، بتشكيل فريق لا يمثل بلدًا معينًا وإنما يتكون من لاجئين من عدة دول.