دون أن يتوعد بحق الرد.. النظام السوري يعترف بالغارة الإسرائيلية على مطار دمشق

المصدر: وكالات - إرم نيوز

أكد النظام السوري، اليوم الخميس، أن القصف الصاروخي الذي استهدف مواقع عسكرية جنوب غرب مطار دمشق الدولي فجر اليوم كان مصدره من داخل إسرائيل.

ولم يتوعد النظام السوري كما جرت العادة بالاحتفاظ في حقه بالرد بالمكان والزمان المناسبين، حيث نقلت وكالة الأنباء الرسمية “سانا” عن مصدر عسكري لم تسمه قوله إن القصف أدى إلى حدوث انفجارات في المكان نتجت عنها بعض الخسائر المادية.

واعتبر المصدر أن القصف الإسرائيلي يأتي كمحاولة يائسة لرفع معنويات ما وصفها بـ”المجموعات الإرهابية” التي “تنهار تحت ضربات قوات الجيش السوري”.

وتستهدف إسرائيل من وقت لآخر مواقع عسكرية تابعة للنظام وخاصة في محيط دمشق وفي القنيطرة جنوبي البلاد، حيث تشهد تلك المناطق تواجدًا كبيرًا لعناصر حزب الله اللبناني الذي يقاتل مع النظام في سوريا ضد معارضيه.