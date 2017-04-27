الحشد الشعبي يستعيد مدينة الحضر التاريخية من داعش

المصدر: وكالات - إرم نيوز

استعادت ميليشيا الحشد الشعبي، أمس الأربعاء، السيطرة على مدينة “الحضر” التاريخية، بعد “طرد” تنظيم داعش منها.

وقال متحدث عسكري عراقي إن ميليشيا “الحشد الشعبي طردت تنظيم داعش الأربعاء من مدينة الحضر التاريخية التي ألحق بها التنظيم أضرارًا أثناء حكمه لها على مدى ثلاث سنوات”.

ولم يتم الكشف عن حجم الأضرار، لكن التنظيم كان قد نشر في 2015 تسجيلًا مصورًا يظهر تدميره لآثار في الحضر.

وتقع الحضر التي ازدهرت في القرن الأول الميلادي، إلى الجنوب من الموصل، حيث تقاتل القوات العراقية تنظيم داعش منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.