تحطم طائرة عسكرية أردنية خلال مهام تدريبية

المصدر: عمّان - إرم نيوز

أعلن مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، عن تحطم طائرة تدريب عمودية، من طراز “كوبرا”، عصر اليوم الأربعاء، إثر تعرضها لخلل فني في رحلة تدريبية بمنطقة “الغباوي” التابعة لمحافظة الزرقاء.

وأضاف المصدر، أن طاقم الطائرة المكون من النقيب طيار أسامة الرواشدة، والملازم طيار محمد الثوابية، اضطرا إلى الهبوط الاضطراري.

وأوضح أن الهبوط أدى إلى ارتطام الطائرة بالأرض واشتعالها، وقد تمكن طاقمها من الخروج منها، حيث تم نقلهم إلى “مدينة الحسين الطبية” لتلقي العلاج، وهم بوضع صحي جيد.

يذكر أنه في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2016، تحطمت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني من طراز “أف 16″، كانت تقوم برحلة تدريبية إثر “خلل فني” ما أدى إلى مقتل طيارها الأردني.

وفي السادس من أبريل/ نيسان 2015، تحطمت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي من طراز “فاير فلاي” أثناء طلعة تدريبية ما أدى إلى مقتل طيارها الأردني ومتدرب عراقي.