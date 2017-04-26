ليبيا.. أنباء عن اعتقال إبراهيم الجضران

المصدر: خالد أبو الخير - إرم نيوز

ترددت اليوم الأربعاء في ليبيا، أنباء عن اعتقال المجلس العسكري في نالوت لرئيس ميليشيا حرس المنشآت النفطية السابق إبراهيم الجضران.

ونقلت مواقع إخبارية ليبية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، أن النائب العام في طرابلس طلب تسليم الجضران إليه، على خلفية قضية مرفوعة ضده من العام 2013 بتهمة تهديد أمن الدولة.

ويتردد أن الجهة التي تحتجزه طلبت مبلغ 7 ملايين دينار مقابل تسليمه.

يشار إلى أن صحيفة “ليبيا هيرالد” الصادرة باللغة الإنجليزية، كانت ذكرت الشهر الماضي أن عصابة محلية في مدينة نالوت تحتجز إبراهيم الجضران، بعد أن استدرجته للدخول عبر معبر وازن الحدودي، وتعرضه للبيع.

واختفى الجضران من المشهد، منذ سيطرة الجيش الوطني الليبي على الموانئ النفطية في شهر أيلول/ سبتمبر 2016، وغادر ليبيا منذ ذلك التاريخ.