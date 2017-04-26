البرلمان العراقي: معركة الموصل تزداد تعقيدًا

المصدر: بغداد - إرم نيوز

قال رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، اليوم الأربعاء، إن معركة تحرير محافظة الموصل التي تقودها قوات بلاده ضد تنظيم داعش، تزداد تعقيداً كلما اقتربت من نهايتها، منوهًا أن الجماعات المتشددة تستخدم ما لديها من أساليب لا إنسانية من بينها استخدام المدنيين كدروع بشرية وعمليات القتل والتجويع ضد الأهالي في المنطقة.

وثمن الجبوري، في كلمة له خلال لقائه عدداً من القادة العسكريين أثناء زيارته لمقر الشرطة الاتحادية في الجانب الغربي من الموصل، التضحيات التي تقدمها القوات الأمنية في معركتها ضد تنظيم داعش لتحرير الموصل.

وحث رئيس البرلمان، جميع مؤسسات الدولة على دعم الجهد الإنساني لصالح نازحي الموصل، وإعطاء أهمية قصوى لهم، مضيفاً أن البرلمان يدعم هذه الانتصارات ضد داعش والإنجازات التي تحققت.

وأعلن الجيش العراقي الاثنين الماضي، استعادة السيطرة على 70% من مساحة الجانب الغربي لمدينة الموصل.

وبدأت قوات الحشد الشعبي مدعومة من طيران الجيش العراقي أمس، بعملية عسكرية واسعة لتحرير قضاء الحضر جنوب غرب الموصل، الذي يعد واحداً من المناطق الاستراتيجية لتنظيم داعش الذي يتخذه ممراً لنقل المقاتلين والسلاح من سوريا إلى العراق.

وأعلنت خلية الإعلام الحربي في العراق، أن قوات الحشد الشعبي وبإسناد من طيران الجيش تمكنت من تحرير 12 قرية في قضاء الحضر جنوب مدينة الموصل، مبينة أن القطعات العسكرية مستمرة بالتقدم.