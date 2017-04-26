بالصور.. طالب أردني يزرع الأمل في نفوس أطفال مخيم الزعتري

المصدر: عمان - إرم نيوز

أطلق الطالب الأردني نورس الملاح مبادرة لتعليم عدد من الطلبة اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري بهدف تعزيز مهاراتهم في مسباقات اللغة الإنجليزية والرياضيات.

وأراد الطالب الملاح – وهو طالب في الصف التاسع – أن يسهم في زراعة الأمل في نفوس الأطفال المقيمين بمخيم الزعتري من خلال بناء فريق تطوعي لتجهيز “غرفة صفية” مزودة بأحدث وسائل التكنولوجيا التعليمية، إضافة إلى تجهيز ملعب صغير للأطفال.

ويقوم الملاح بالتوجه كل يوم سبت إلى مخيم الزعتري ليكون مدرسًا ومرشدًا للطلبة بتدريسهم مهارات اللغة الإنجليزية والرياضيات، حيث كان هذا الأمر حلمًا يراوده بهدف المساهمة في مساعدة اللاجئين السوريين خاصة الأطفال.

وقال الطالب نورس: “إننا بحاجة في هذا الوقت إلى التكاتف معا من أجل التخفيف عن مصاب اللاجئين الذين هجروا من بلدهم خاصة فئة الأطفال؛ حيث يستطيع أي منا تقديم الدعم والعون لهم بأي طريقة مناسبة.”

ودعا إلى ضرورة إعادة ثقة الأطفال اللاجئين في الإنسانية من خلال مساعدتهم ليكونوا في حالة أفضل، حيث يستطيع المعلم أن يقدم التعليم لهم، والطبيب تقديم المساعدة الطبية لهم كل في مجاله.