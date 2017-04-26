برلماني عراقي: مشكلتنا الحقيقية هي عدم الاتفاق على ما بعد تنظيم “داعش” (فيديو إرم)

المصدر: سامية قاصد - إرم نيوز

قال الدكتور عباس البياتي، عضو البرلمان العراقي والبرلمان العربي، إن قوانين مكافحة الإرهاب الموجودة حاليًا لم تتغير منذ عام 1998 قبل ظهور تنظيم “داعش“، وهو ما يستوجب إعادة قراءة تلك القوانين وتغييرها لتتماشى مع التغيرات الجديدة في المنطقة العربية.

وأضاف البياتي، في لقاء خاص مع “إرم نيوز”، أن مشكلة العراق الحقيقية هي عدم الاتفاق على ما بعد “داعش”، وغياب التنسيق ودعم المبادرات العراقية التي تهدف لاستقرار الوضع بعد القضاء على “داعش” ومنها مبادرة “التحالف الوطني” وهو أكبر تكتل برلماني عراقي، لافتًا إلى أن “هناك بعض دول الجوار تساند أطرافًا داخلية على الأخرى وهذه الدول لا تريد استقرار العراق”.

وأكد أن البرلمان العربي ثمّن دور وانتصارات الجيش العراقي التي حققها على تنظيم “داعش” ما يجعله مسؤولًا أساسيًا عن دعم العراق لتحسين أوضاع النازحين من مدينة الموصل وغيرها، مشيرًا إلى أن البرلمان العربي يقدم دعمه لأية مبادرة عراقية وطنية تهدف إلى استقرار الأوضاع.

وأشار البياتي، إلى أنّ “الإرهاب بات ظاهرة عالمية لا يقتصر على دولة بعينها، خاصة بعد ظهور العديد من التنظيمات الإرهابية مثل “القاعدة” و”داعش” وغيرها”، مشددًا على ضرورة تغيير الآليات العربية لمواجهتها.

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