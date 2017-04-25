بعد خلافات في تسميته.. السفير الإيراني الجديد يصل إلى دمشق

المصدر: طهران- إرم نيوز

وصل السفير الإيراني الجديد جواد ترك آبادي مساء الثلاثاء إلى العاصمة السورية دمشق، خلفاً للسفير السابق محمد رضا الشيباني ذي الأصول العربية الذي انتهت مهمته في 25 من اكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان صحافي لها إن “السفير الإيراني الجديد جواد ترك آبادي وصل إلى دمشق مساء الثلاثاء وكان في استقباله كبار المسؤولين السوريين وفي مقدمتهم وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما القادري”.

وأعلنت طهران في 31 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسمية الدبلوماسي “جواد ترك آبادي” كسفير إيراني في دمشق بعد خلافات بين الحرس الثوري وحكومة الرئيس حسن روحاني.

وكان جواد ترك آبادي سفير إيران في كل من السودان ونيجيريا والبحرين، كما تولى مهمة القائم بأعمال السفارة الإيرانية في الكويت.

وتولى الدبلوماسي آبادي شؤون دولة شمال وغرب أفريقيا في وزارة الخارجية الإيرانية.

وكان منصب سفير إيران في دمشق موضع خلاف بين الحرس الثوري ووزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي الذي يترأسه الأدميرال علي شمخاني.

وهددت مجموعة من أعضاء النواب عن التيار المتشدد في استجواب وزير الخارجية محمد جواد ظريف بسبب عدم اهتمامه بتعيين سفير لإيران في دمشق بعد انتهاء مهمة محمد رضا الشيباني.

ويتقاسم الحرس الثوري الإيراني ووزارة الخارجية ووزارة الاستخبارات مسؤولية تعيين سفراء إيران في الدول الأخرى، حيث يعتبر الحرس أن “سفراء إيران في العراق ولبنان وسوريا واليمن من حصته”.