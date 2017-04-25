37 عضوًا بالبرلمان الليبي يعلقون عضويتهم

المصدر: طرابلس- إرم نيوز

أعلن 37 عضوا في مجلس النواب الليبي، المنعقد في مدينة طبرق (شرق)، مساء الثلاثاء، تعليق عضويتهم؛ احتجاجا على تأجيل هيئة رئاسة المجلس انتخاب محافظ جديد للمصرف المركزي.

وكانت العملية مقررة خلال جلسة اليوم قبل أن يتم إرجائها إلى أجل غير مسمى بسبب خلافات بين النواب.

وقال النواب الـ37، في بيان مصور، إن “المجلس قرر في جلسة 11 أبريل/نيسان الجاري انتخاب محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، بعد أن وصل الحال في البلاد إلى وضع لا يمكن السكوت عليه من انخفاض سعر الدينار إلى معدلات غير مسبوقة وتدني القوة الشرائية للمواطن مع استمرار أزمة السيولة”.

وانتقد النواب أداء احميده حومة، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، الذي أدار جلسة الثلاثاء، قائلين إنه “بعد عرض برامج المرشحين، قام النائب الثاني لرئيس المجلس، رئيس الجلسة، بتغيير مسارها (الجلسة) من إجراء انتخابات إلى فتح باب الكلمات، وتأجيل الانتخابات رغم تصويت 42 نائبا من أصل 74 لصالح إجراء الانتخابات”.

وفي وقت سابق رفع مجلس النواب جلسته، التي كانت مقررة لانتخاب محافظ جديد للمصرف المركزي، ومقره مدينة البيضاء ، خلفا للمحافظ الحالي علي الحبري، المعين من قبل النواب، وذلك باختيار أحد أربعة مرشحين هم: أحمد رجب، ومحمد الشكري، وعبد الحميد الشيخي، وعلى الحبري.

وبشأن هذا التأجيل، اعتبر النواب المحتجون أن “هذه الخطوة تؤدي إلى استمرار الأزمة وتفاقمها، والتشبث بأشخاص لم يستطيعوا تقديم حلول طيلة السنوات الماضية”، في إشارة إلى نواب يدعمون المحافظ الحالي.

واتهم النواب هيئة رئاسة المجلس بـ”الاستمرار في عدم احترام اللوائح والقوانين المنظمة لعمل المجلس”.