القوات العراقية تحرر 3 قرى جنوب غرب الموصل‎

المصدر: بغداد – إرم نيوز

سيطرت قوات مشتركة من الجيش العراقي والحشد الشعبي اليوم الثلاثاء، على 3 قرى من تنظيم داعش جنوب غرب مدينة الموصل، لتقطع بذلك إمدادات التنظيم بين قضاءين يسيطر عليهما، بحسب ضابطين.

وقال جبار حسن ضابط برتبة نقيب في الجيش العراقي: إن “قوات الجيش و الحشد الشعبي تمكنت اليوم من قطع طريق الإمداد لتنظيم داعش بين قضائي الحضر والبعاج جنوب غرب مدينة الموصل بمحافظة نينوى، بعد استعادة عدة قرى بينهما يستخدمها عناصر التنظيم كممر للتنقل”.

وأضاف، أن “قطع طريق الإمداد باتجاه قضاء الحضر سيمكن القوات الأمنية من سرعة تحرير القضاء مع تولي طائرات الجيش مسؤولية التصدي لأي تقدم لعناصر داعش من قضاء البعاج باتجاه قضاء الحضر للإسناد”.

وبخصوص القرى المحررة، قال حسن: إن “القوات الأمنية حررت بعد ظهر اليوم، قرية دبيسة الواقعة شمال قضاء الحضر، بعد معارك مع مسلحي داعش”، دون تفاصيل.

ومن جانبه، أضاف الملازم في الجيش سمير داوود المحسن، أن قوات الحشد الشعبي اقتحمت قبل ساعات قريتي المسلطن واسعدية محمود العبيد، شمال قضاء الحضر، وتمكنت من تحريرهما، لتقطع بذلك طرق إمداد التنظيم بين القضاءين.

وأوضح المحسن، أن “سيطرة الحشد الشعبي على القريتين جاء بعد أن قصفت مروحيات تابعة للطيران العراقي مواقع مهمًة لعناصر تنظيم داعش تضم أسلحًة وعجلات مفخخًة”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش العراقي استعادة السيطرة على حي التنك في الجانب الغربي لمدينة الموصل.

والموصل مدينة ذات كثافة سكانية سنية، وتعد ثاني أكبر مدن العراق، وسيطر عليها داعش صيف 2014، وتمكنت القوات العراقية خلال حملة عسكرية بدأت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من استعادة النصف الشرقي للمدينة، ومن ثم بدأت في 19 فبراير/شباط الماضي معارك الجانب الغربي.

وأمس الإثنين، أعلن الجيش العراقي، استعادة السيطرة على 70% من مساحة الجانب الغربي لمدينة الموصل.