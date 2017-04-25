بالفيديو.. النسر “الجاسوس” يثير الجدل في مصر

المصدر: محمد علام- إرم نيوز

قالت مصادر بوزارة التنمية المحلية في مصر: إن النسر الذي سقط خلال الساعات الماضية داخل ديوان عام محافظة كفر الشيخ عثر في قدمه على حافظة مراسلات، جارٍ فحصها والتأكد من نسبها للجهة التي تمتلكها.

وأوضحت المصادر أن النسر من فصيلة “العقاب” التي لا تتواجد إلا في الغابة الإستوائية، مشيرًا إلى تعرضه لمطاردات وجروح من قبل بعض الغربان، الأمر الذي اضطره للهبوط في ديوان عام المحافظة.

وذكرت المصادر أن النسر تم تدريبه على التنقل بين أماكن مختلفة، وعمره قرابة 3 سنوات، وأصيب بجروح في جناحيه ورأسه من الخلف، ومن المقرر فك شفرة المراسلات خلال الساعات القادمة من خلال الاستعانة ببعض الجهات الأخرى.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل والسخرية خلال الساعات الماضية بعد طريقة تعامل اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، مع النسر، حيث أخطر كافة الجهات المعنية من بينها الطب البيطري ووزارة الصحة، لتصدر تقريرًا يتحدث عن إصابة النسر بحالة نفسية سيئة نتيجة مطاردته من الغربان، الأمر الذي أثار استفزاز أبناء المحافظة.

وكتب نشطاء من أبناء المحافظة تعليقات على موقع التواصل الاجتماعي تنتقد أداء المحافظ، وطريقة تعامله مع مطالب المواطنين، في حين أعلن حالة الطوارئ في المحافظة بسبب النسر، لاستخدام الأمر في الشو الإعلامي دون مراعاة لمشاعر مواطني المحافظة.

ووصف النشطاء النسر بـ”الجاسوس”، حيث شهدت “حديقة صنعاء” التي تم إيداع النسر فيها إقبالًا كبيرًا من المواطنين والأطفال لمشاهدته ما أثار الجدل خلال الساعات الماضية، خاصة مع الإجازة الرسمية في البلاد بمناسبة الاحتفال بأعياد تحرير سيناء.

وتهكمت بعض وسائل الإعلام على الأخبار الصحفية التي نُشرت بشأن العثور على النسر، حيث تضمنت الأخبار احتماءه بديوان عام المحافظة، بعد تعرضه لمطاردة من غربان أثرت على حالته النفسية، حيث قال إعلاميون مصريون من بينهم أحمد موسى القريب من النظام الحاكم: “لم نعرف حتى الآن والده ووالدته، ويا حبذا لو يتعامل المحافظ مع المواطنين بنفس طريقة النسر”.

وقالت مديرية الطب البيطري في المحافظة إن الاهتمام بالنسر لا يتطلب السخرية، خاصة في ظل انتقال أمراض من الحيوان للإنسان، ومن ثم يستوجب الأمر العناية دون استهزاء بالعمل أو طريقة التعامل مع النسر قبل إيداعه حديقة الحيوان.