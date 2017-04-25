السلمي يدعو لعقد مؤتمر عالمي لمكافحة الإرهاب (فيديو إرم)

المصدر: سامية قاصد وأحمد عثمان - إرم نيوز

دعا رئيس البرلمان العربي، مشعل السلمي، منظمات دولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، لعقد مؤتمر عالمي لمكافحة الإرهاب بمشاركة كافة برلمانات العالم والمؤسسات الدينية، مثل الأزهر والكنيسة في مصر وهيئة كبار العلماء في السعودية.

وقال السلمي في لقاء مع “إرم نيوز” إن الإرهاب ظاهرة عالمية لا تقتصر على دول معينة، لكن الدول العربية هي الأكثر معاناة من الإرهاب، الذي يهدف أساسًا إلى ضرب الوحدة العربية وخلخلة المنطقة اقتصاديًا وثقافيًا وفكريًا”، مؤكدًا أن “ثمة جهوداً كبيرة من جميع الدول العربية لاستئصال هذا الخطر من جذوره، خاصة تنظيم داعش”.

وأضاف أن “البرلمان العربي ناقش، أخيرًا، آليات التكامل الاقتصادي العربي، التي تطرقت إلى العديد من القضايا الاقتصادية العربية والمشكلات، التي تواجه تطبيق المعاهدات والاتفاقيات التجارية الموقعة بين الدول العربية”، مؤكدًا أن “البرلمان يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هذا التكامل ليشعر المواطن العربي بتحسن حالته الاقتصادية في أقل وقت ممكن”.