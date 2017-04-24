بالفيديو.. تزوير الجنسية الليبية لمصرية باعتبارها شقيقة أحد أعضاء المجلس الأعلى للدولة

المصدر: خالد أبو الخير- إرم نيوز

أظهر مقطع فيديو عملية تزوير تمثلت بمنح الجنسية الليبية لسيدة مصرية، بوساطة عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي إبراهيم صهد، باعتبار أنها شقيقته.

وتضمن المقطع الذي نشره مكتب التحري التابع لوزارة داخلية الحكومة المؤقتة على صفحته بموقع فيسبوك، مدير عام مصلحة الأحوال المدنية محمد عبدالله بوكر، أثناء حديثه مع الوسيط محسن ونيس القذافي، الذي يعمل في ديوان المحاسبة في البيضاء.

وقال القذافي: “هذه الحاجة (ربح) نعرفوها.. احذف البلا وحط ليبية”. فيما رد عليه الموظف خالد الطويل قائلاً: “هذا تزوير”، فقال القذافي وبوكر: “هذا المطلوب”.

وأضاف بوكر: “كلم أحمد الزايدي ينقل الملف من مكتب الصابري عنده، أحمد الزايدي يقدر ايديره”. وتابع موجهاً حديثه إلى الموظف الطويل: “أيضا طلّع ملف إبراهيم صهد هذي أخته، وهي الحاجة ربح”.

يشار إلى أن إبراهيم صهد، قيادي في جبهة إنقاذ ليبيا وعضو المؤتمر الوطني عن بنغازي، عرف بمواقفه المتشددة من البرلمان وقائد الجيش الوطني خليفة حفتر.