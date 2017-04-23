مقتل 10 عناصر من القوات العراقية في كمين لداعش

المصدر: بغداد- إرم نيوز

قتل عشرة عناصر في قوات الأمن العراقية في كمين نصبه لهم مقاتلون في تنظيم داعش كانوا يرتدون ملابس جنود في منطقة صحراوية نائية في غرب العراق الأحد.

وأحيا مئات الاف الزوار الشيعة الأحد في بغداد ذكرى وفاة الإمام موسى الكاظم، سابع الائمة المعصومين لدى الشيعة، بعد ان توافدوا على مدى أيام الى العاصمة من كل أنحاء البلاد ووسط تدابير أمنية مشددة.

وصرح ضابط في الجيش العراقي أن عناصر من تنظيمداعش “يحملون رشاشات وقاذفات صواريخ هاجموا عربات مدنية وعسكرية تنقل جنودا قرب الرطبة، فقتلوا عشرة أشخاص على الأقل وأصابوا عشرين آخرين بجروح”. وأكد مسؤولون آخرون الهجوم وعدد الضحايا.

وتقع الرطبة على بعد نحو 390 كلم غرب بغداد في محافظة الأنبار المترامية الاطراف، وهي آخر بلدة رئيسية على الطريق إلى الحدود مع الأردن.

وخلال الأشهر الأخيرة، تعرض حرس الحدود وغيرهم من عناصر قوات الامن المنتشرين في المنطقة، الى هجمات منتظمة من تنظيم الدولة الاسلامية.

وقال الضابط إن ضحايا الهجوم هم عناصر من حرس الحدود ومن شرطة الأنبار والجيش. وأضاف إن “عناصر داعش كانوا يرتدون الزي العسكري ويقودون عربات عسكرية. ونصبوا حاجزا وهميا على الطريق الرئيسي قرب الرطبة”.

وأضاف أن خمسة من العشرة الذين قتلوا هم من حرس الحدود.

وصرح أن عناصر داعش استغلوا عاصفة رملية لشن هجومهم.

وبحسب رئيس بلدية الرطبة عماد الدليمي، فقد وقع الهجوم عند الساعة السادسة مساء (15,00 ت غ).

وأضاف أن ثلاثة عناصر آخرين من قوات الأمن هم في عداد المفقودين.