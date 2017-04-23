مقتل 6 جنود إثر انفجار قنبلة في الصومال

المصدر: وكالات - إرم نيوز

قُتل 6 جنود وأصيب 8 آخرون في انفجار قنبلة على مشارف مدينة “بوصاصو” الساحلية في الصومال.

وأوضح الرائد محمد إبراهيم في جيش “بلاد بنط” أن “مركبة عسكرية اصطدمت بقنبلة مزروعة على طريق في منطقة بلاد بنط التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، اليوم الأحد، مما أسفر عن مقتل 6 جنود على الأقل وإصابة 8 آخرين، اثنان منهم بحالة خطيرة”.

وأعلنت حركة الشباب التي تربطها صلات بتنظيم القاعدة، المسؤولية عن الهجوم.

وقال عبدالعزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية لحركة الشباب، إن الأخيرة “نفذت الهجوم، وإن بعض القوات قتلت في حين أصيب آخرون”، وفقًا لـ”رويترز”.