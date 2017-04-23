مقتل 3 جنود عراقيين بهجوم انتحاري على قاعدة جوية في الموصل

المصدر: بغداد - إرم نيوز

قتل 3 من رجال الشرطة العراقية، اليوم الأحد، في هجوم انتحاري جنوبي مدينة الموصل بشمال البلاد حيت تقاتل القوات العراقية تنظيم داعش المتشدد بدعم من الولايات المتحدة، وفق مصادر أمنية.

وقال أحد عناصر الشرطة إن مجموعة من 10 مهاجمين بينهم 4 انتحاريين حاولوا التسلل إلى قاعدة الطائرات الهليكوبتر التابعة للشرطة الاتحادية في “العريج”.

وأضاف أن 3 من رجال الشرطة و3 من المهاجمين قتلوا، فيما لاحقت الشرطة المهاجمين لكنهم تمكنوا من الفرار.

وتقع قرية “العريج” جنوبي الموصل، ولا تزال بعض مناطقها تحت سيطرة تنظيم داعش المتشدد.

وتحاصر القوات العراقية التنظيم الآن في الجزء الشمالي الغربي من الموصل، وهي منطقة تضم المدينة القديمة حيث يوجد الجامع النوري الذي أعلن منه أبو بكر البغدادي زعيم التنظيم ما يسمى “دولة الخلافة” في أجزاء من العراق وسوريا بمنتصف عام 2014.