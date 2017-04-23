نائب عراقي يعتبر عمليات “الإنزال” الأمريكية “استهانة” بسيادة بلاده

المصدر: بغداد - إرم نيوز

اعتبر اسكندر وتوت عضو لجنة “الأمن والدفاع” البرلمانية، اليوم الأحد، اعتقال القوات الأمريكية شخصيات مهمة بتنظيم “داعش” في عمليات خاصة دون علم الحكومة “استهانة” بالسيادة العراقية.

وذكر أن اللجنة تعتزم إرسال كتاب للحكومة، لمفاتحة الأمريكيين بالموضوع ومطالبتهم باشراك الجانب العراقي في التحقيق مع “الإرهابيين” الذين تعتقلهم، على حد قوله.

وأفاد بأن اللجنة والبرلمان سيعمدان إلى تخيير الجانب الأمريكي إما القيام بإشراك عراقيين بالتحقيق مع “الإرهابيين” أو ايقاف تلك العمليات وترك العراق فوراً”.

وقال وتوت إن “قيام القوات الأمريكية بعمليات إنزال خاصة وسرية في مناطق عدة من العراق دون علم الحكومة واعتقال شخصيات مهمة من تنظيم داعش تجاوز واستهانة واضحة بالسيادة العراقية”، محملاً القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي مسؤولية ما سمّاها “التصرفات غير المقبولة”.

وأضاف وتوت أن “القيادات التي يتم اعتقالها تمتلك معلومات مهمة وخطيرة وقواتنا تقاتل على الأرض ضد داعش، بالتالي فإن تلك المعلومات تحتاجها قواتنا كي لاتتكرر الخروقات أو الانتكاسات”.

ولفت إلى أن “نقل المعتقلين إلى أربيل أو أي مكان آخر من جانب الطرف الأمريكي مثير للريبة، وليس لدينا أي ثقة بالآليات التي يتم التعامل معهم بها هناك خاصة أن هنالك مصارف تعمل في أربيل لتمويل داعش”، وفقاً لموقع قناة “السومرية”.

وطالب النائب العراقي بأن تحقق السلطات في بلاده مع من يتم القبض عليه من عناصر وقادة “داعش” قائلاً: “العراق أولى أن يحقق مع أؤلئك الارهابيين ويحصل منهم على المعلومات التي يحتاجها ويعلم بمكان تواجدهم واسمائهم الكاملة وارتباطاتهم وخيوط الخلايا المتشعبة لهم”.

ونفذت القوات الأمريكية العاملة ضمن التحالف الدولي، الجمعة الماضية، عملية إنزال جوي جديدة في ريف مدينة البوكمال بمحافظة دير الزور شرقي سوريا، اسفرت عن اعتقال ما يسمى بـ “والي الفرات” في تنظيم “داعش”.

يذكر ان القوات الأمريكية نفذت في وقت سابق عمليات انزال خاصة بالتعاون مع القوات العراقية والبيشمركة في قضاء الحويجة ومدينة الموصل، تمكنت خلالها من قتل واعتقال قيادات مهمة في تنظيم “داعش”، إضافة إلى تحرير عدد كبير من الرهائن الذين كانوا محتجزين لدى التنظيم.