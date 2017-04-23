مقتل 21 عنصرًا من داعش بقصف جوي غربي الأنبار‎

المصدر: وكالات – إرم نيوز

أعلنت قيادة عمليات الجزيرة (أحد تشكيلات الجيش العراقي)، في محافظة الأنبار (غرب)، اليوم الأحد، عن مقتل 21 عنصراً من تنظيم داعش بقصف جوي استهدفهم غربي المحافظة.

وأوضح اللواء الركن قاسم المحمدي، قائد عمليات الجزيرة، أن “طيران التحالف الدولي وبالتنسيق مع عمليات الجزيرة، والفرقة السابعة بالجيش تمكن من قصف ثلاث مضافات لداعش، في مدينة راوه (320 كلم غرب الرمادي)”.

وأشار المحمدي، إلى أن “القصف كان مركزا وأسفر عن تدمير جميع المضافات، وقتل 21 إرهابيا من داعش في داخلها؛ بينهم قياديون عراقيون بالتنظيم”.

وبيّن أن “القصف جاء تمهيداً لعمليات عسكرية”، وأن “القوات العراقية والعشائر بإسناد من التحالف الدولي أكملت استعداداتها لتحرير مدن عانة وراوة والقائم من التنظيم قريبا”.

وانطلقت، الخميس الماضي، عملية عسكرية لتحرير مناطق غربي الأنبار من سيطرة “داعش” بدعم من التحالف الدولي.

يذكر أن داعش، احتل راوه، بعد منتصف 2014، عندما انسحبت القوات العراقية منها دون قتال آنذاك، فيما يحاصر التنظيم الآلاف من المدنيين كدروع بشرية فيها.