الجيش السوري يسيطر على “حلفايا” أبرز معاقل المعارضة بريف حماة (صورة)

المصدر: إرم نيوز - دمشق

فرض الجيش السوري سيطرته على مدينة “حلفايا” أبرز معاقل المعارضة السورية، في ريف حماة الشمالي، بعد معارك ضارية استمرت عدة أسابيع، بين قوات النظام والفصائل المسلحة المعارضة له.

ووضع جيش النظام كامل ثقله للسيطرة على المدينة الاستراتيجية مستخدمًا كافة أنواع السلاح الثقيلة، إضافة إلى تنفيذه بمساعدة سلاح الجو الروسي عشرات الغارات الجوية يومياً.

وتنبع أهمية مدينة “حلفايا” من كونها ثاني أكبر مدينة في ريف حماة الشمالي، وتجاور بلدة “محردة”، التي تقطنها غالبية مسيحية، إضافة إلى عشرات القرى الصغيرة التي تعد معقلاً هاماً للطائفة العلوية.

وكانت فصائل المعارضة قد سيطرت على المدينة في آب/ أغسطس من العام الماضي، قبل أن تشن هجوماً واسعاً جديداً قبل أسابيع استطاعت من خلالها السيطرة على مناطق واسعة من ريف حماة.

ووصلت فصائل المعارضة، آنذاك، إلى مداخل “محردة” وهددت مطار حماة العسكري بشكل جدي قبل أن يشن النظام هجوماً معاكساً مستعيناً بالقوات التي كانت تقاتل في حلب، إضافة إلى قوات “حزب الله” اللبناني وميليشيا “الدفاع الوطني” التي تضم متطوعين معظم عناصرها من الطائفة العلوية.

وبسيطرة النظام على “حلفايا” يكون الطريق ممهداً عسكرياً أمامه لمواصلة الهجوم على بلدات وقرى كانت تشكل المدينة خط دفاعها الأول مثل “كفرزيتا” و”اللطامنة” و”معركبة” و”مورك” وغيرها من القرى القليلة المتبقية كمعقل أخير لقوات المعارضة في ريف حماة الشمالي، والواقعة على طريق حماة دمشق الدولي.