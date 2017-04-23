والد زوجة بشار الأسد يكافئ دبلوماسيا بريطانيا.. تعرف على السبب

المصدر: لندن –إرم نيوز

كشفت صحيفة بريطانية، اليوم الأحد، عن قيام والد زوجة رئيس النظام السوري بشار الأسد، بتعيين السفير البريطاني السابق في سوريا، بيتر فورد، مديرا لمؤسسته في لندن كـ”مكافأة له لدفاعه عن زوج ابنته”.

وكان فورد (59 سنة) استبعد في مقابلة مع تلفزيون “بي بي سي” البريطاني أن يكون الأسد أمر بالهجوم الكيماوي على بلدة خان شيخون، شمالي سوريا، أوائل الشهر الحالي، بدعوى أنه “لن يغامر في تحدي الرئيس الأميركي دونالد ترامب”.

ونقلت صحيفة “تلغراف” عن فورد قوله في المقابلة: “قد يكون بشار الأسد وحشيا لكنه ليس مجنونا.. من غير المنطق أن يجلب ذلك على نفسه بالقيام بضربة ليست لها أي منافع عسكرية لأن ذلك الموقع ليس له أي أهمية عسكرية… كما أن مثل هذه الضربة، لو نفذها الأسد، ستغضب الروس من دون أي سبب.”

وبحسب الصحيفة، فقد تم تعيين فورد مديرا للجمعية البريطانية السورية، التي أسسها فواز الأخرس، والد أسماء، زوجة بشار الأسد وذلك في الـ 28 من شباط/فبراير الماضي، وهي مؤسسة موالية وداعمة للنظام السوري وتعمل كناطقة بلسان هذا النظام في أوروبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن فورد، الذي كان سفيرا لبلاده في دمشق خلال الفترة بين عامي 2003 و2006، دافع أيضا عن النظام السوري العام الماضي، عندما حمّل المعارضة السورية مسؤولية الهجوم على قافلة إغاثة تابعة للأمم المتحدة، على الرغم من أن التحقيقات كشفت بأن طائرة تابعة إما للنظام السوري أو القوات الروسية هي التي نفذت الهجوم.