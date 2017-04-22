أطفال الأسد يتعلمون اللغة الروسية.. واسم بوتين ينتشر في مواليد سوريا الجدد

المصدر: موسكو - إرم نيوز

قال سفير سوريا في موسكو رياض حداد، إن العديد من عوائل بلاده أقدمت على تسمية أطفالها على اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تقديرًا واحترامًا منها لوقفة موسكو مع الشعب السوري خلال الحرب الدائرة في بلادها، والتي دخلت عامها السابع.

وبحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية عبر حداد خلال لقاء جمعه بنائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي ألياس أوماخينوف في موسكو، عن “امتنان شعب بلاده للحكومة الروسية والدور الذي قامت به في سوريا”.

ونقل السفير حداد، تأكيدات الرئيس بشار الأسد، بضرورة أن تصبح اللغة الروسية هي الثانية في سوريا، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص قطعة أرض بالقرب من دمشق لبناء مدرسة روسية تخدم هذا الغرض.

وبحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، فإن أطفال الرئيس السوري يتعلمون اللغة الروسية بالإضافة لعدد من اللغات الأخرى.