تغييرات تطال نصف أعضاء قيادة حزب البعث في سوريا

المصدر: وكالات- إرم نيوز

أجرت القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم في سوريا، تغييرًا اليوم السبت، طال نصف أعضائها المتفرغين.

وبحسب مصادر في حزب البعث، فإن الأمين القطري المساعد لحزب البعث هلال الهلال بقي في منصبه، إضافة إلى يوسف الأحمد رئيس مكتب التنظيم، وشعبان عزوز رئيس مكتب العمال، وعمار ساعاتي رئيس مكتب الشباب.

ودخل إلى القيادة كل من وزيري الإعلام السابقين محسن بلال، ومهدي دخل الله، وحمود الصباغ عضو مجلس الشعب، وياسر الشوفي أمين فرع الحزب في السويداء، وعمار السباعي أمين فرع حمص لحزب البعث، وهدى حمصي السفيرة السابقة في اليونان.

وتتكون القيادة السابقة من 15 عضوًا، من بينهم، رئيس الحكومة عماد خميس، ووزير الدفاع فهد جاسم الفريج، ورئيسة مجلس الشعب هدية عباس.

وكانت القيادة القطرية لحزب البعث أجرت في أواخر 2016 الماضي تغييرًا شاملًا في قيادات فروع 11 محافظة سورية، وثلاث جامعات حكومية، ليشمل التغيير محافظتين خارجتين كليًا عن سيطرة النظام السوري.‎