كوبلر: لقاء عقيلة صالح والسويحلي في روما خطوة “شجاعة”

المصدر: خالد أبو الخير – إرم نيوز

وصف المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر، اللقاء الذي جمع بين رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي، في روما الجمعة بـ”الخطوة الشجاعة”.

وحسب مصادر مطلعة، فقد اتفق الجانبان في اللقاء على أن التوصل إلى حلول سلمية للقضايا العالقة، سيتطلب لقاءات أخرى ترتكز أساسا على إعلاء مصلحة الوطن والمواطن، إضافة إلى المصالحة الوطنية ووقف نزيف الدم وعودة كل النازحين إلى البلاد.

وثمن الطرفان الدور الذي يلعبه وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو الفانو، والحكومة الإيطالية في إطار دعم تطبيق الاتفاق السياسي الليبي، والتعديلات التي سيتم الاتفاق عليها.

من ناحيته، كتب كوبلر مغردا على صفحته بموقع تويتر قائلا “الاجتماع بين رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة في روما، خطوة جيدة يبنى عليها في الدفع نحو تنفيذ الاتفاق السياسي”.