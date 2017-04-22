العراق.. اعتقال شيخ عشيرة وآمر فوج ومعاونه بـ “الحشد السّني” بمنطقة الكرمة في الأنبار

المصدر: بغداد - إرم نيوز

أعلن ضابط عراقي، اليوم السبت، أن قوة من الجيش اعتقلت شيخ عشيرة وآمر فوج ومعاونه بالحشد العشائري في قضاء الكرمة بمحافظة الأنبار غرب البلاد، مهدداً بحل ميليشيات الحشد العشائري في المحافظة.

ونقل موقع قناة “السومرية” العراقية عن العقيد خميس بحر قوله، إن قوة من الجيش بالفرقة 14 اعتقلت الشيخ منذر عبد العزيز الحلبوسي أحد شيوخ ووجهاء عشيرة الحلابسة، كما اعتقلت أيضًا آمر فوج الرشاد بالحشد العشائري المقدَّم سمير اللهيبي، ومعاونه الرائد علي عبد زيد وأحد مقاتلي الحشد العشائري.

وأضاف بحر أن عملية الاعتقال تمت بناء على تُهم كيدية ودون التنسيق مع لواء الكرمة بالحشد العشائري، مهدداً بحل الحشد العشائري في القضاء في حال لم يتم إطلاق سراح المعتقلين.

يشار إلى أن قضاء الكرمة منذ تحريره من تنظيم داعش المتشدد العام الماضي، يخضع لسيطرة القوات الحكومية والشرطة والحشد العشائري وهم مقاتلون سُنّة من السكان المحليين تم تشكيلهم لإدارة أمن مناطقهم تفاديًا للتوترات الطائفية التي يثيرها تواجد عناصر الحشد الشعبي الشيعي.