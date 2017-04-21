بعد قطيعة دامت 37 عاما.. المغرب يعيد العلاقات الدبلوماسية مع كوبا

المصدر: عبداللطيف الصلحي- إرم نيوز

وقع السفيران الممثلان الدائمان للمملكة المغربية وجمهورية كوبا لدى الأمم المتحدة، عمر هلال وأنايانسي رودريغيز كاميخو، الجمعة، بنيويورك، اتفاقا يقضي باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية وجمهورية كوبا على مستوى السفراء، بعد قطيعة دامت نحو 37 عاما.

ومما جاء في نص الاتفاق، فإن “حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية كوبا، اللتان تحدوهما إرادة متبادلة لتطوير علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها، قررا استئناف العلاقات الدبلوماسية على مستوى السفراء، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ توقيع هذا الاتفاق”.

وكشفت تقارير إعلامية أن الملك محمد السادس التقى خلال زيارته الأخيرة لكوبا بعدد من المسؤولين الكوبيين بصفة غير رسمية.

وأوضحت ذات التقارير أن العاهل المغربي اجتمع بشكل سري بالرئيس الكوبي راؤول كاسترو، وتدارسا مجموعة من القضايا التي تهم البلدين ومنها عودة العلاقات الدبلوماسية .

يذكر أن المغرب قرر قطع علاقاته الدبلوماسية مع كوبا عام 1980، بعدما أعلنت هافانا اعترافها بالبوليساريو.