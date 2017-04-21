نجاة وزير جزائري من الموت أثناء هبوط اضطراري لطائرة تقل مسؤولين أمنيين

المصدر: جلال مناد - إرم نيوز

أفادت تقارير إخبارية، اليوم الجمعة، إن موكبًا حكوميًّا جزائريا يقوده وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي، نجا من الموت بأعجوبة في حادث هبوط اضطراري لطائرة تتبع الطيران الحكومي، كانت متجهة من الجزائر العاصمة إلى أدرار 1200 كم جنوب غربي البلاد.

وتعرض محرك الطائرة لعطب تقني، وزاد عليه هبوب قوي للرياح وتطاير الرمال بالمنطقة الصحراوية، ليضطر قائد الرحلة الجوية رقم “AH6455 ” إلى الهبوط الاضطراري بصعوبة بالغة على مطار “تساوت” الصحراوي في إقليم عين صالح.

وخلف المشهد حالة من الذعر وسط الركاب الذين عايشوا لحظات من الرعب رفقة عضو الحكومة الجزائرية الذي هنّأ طاقم الطائرة على شجاعته وتجنيبهم كارثة جوية، بينما تنقل مسؤولين أمنيين ومحليين إلى المطار لمعاينة الوضع.